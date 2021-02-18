20 педагогам в Орловской области выплатили по 1 млн рублей

Они переехали работать в глубинку

Как сообщили в пресс-службе орловского облсовета, в 2020 году 20 переехавшим в села Орловской области педагогам выплатили по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель». Деньги должны пойти на покупку жилья.

Напомним, программу «Земский учитель» подготовили в 2018 году. Молодым педагогам, которые устроятся работать в одну из сельских школ Орловской области, программа позволяет получить выплату в размере 1 млн рублей. Реализация проекта стартовала 1 января 2020 года.

Как рассказала руководитель департамента образования Татьяна Крымова, за прошедший год удалось закрыть вакансии в семи муниципальных образованиях Орловщины: Болховском, Должанском, Кромском, Мценском, Орловском, Свердловском и Урицком районах. В глубинку переехали учителя математики, русского, английского и немецкого языков, физики, истории и обществознания, биологии, начальных классов, ОБЖ. По словам Крымовой, к программе «Земский учитель» присоединяются не только преподаватели из Орла, но и из других регионов — Курская, Воронежская, Саратовская, Тульская, Смоленская области, Алтайский, Краснодарский края.

Председатель профильного комитета Олег Кошелев подчеркнул, что с помощью программы успешно решают проблему дефицита учителей в селах по всей стране. «Но количество новых земских учителей оставляет желать лучшего», — сетует Кошелев.

Как пояснила Татьяна Крымова, в 2021 году регион сможет выплатить по 1 млн только 18 педагогам, а открытых вакансий в сельских школах Орловщины намного больше.

ИА «Орелград»