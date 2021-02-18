Митин оценил потери ТТП Орла от закрытия Красного моста

По его словам, в месяц предприятие недосчитывается 4-5 млн рублей

«Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла теряет от закрытия Красного моста минимум 150 тысяч рублей в день, в месяц потери достигают 4-5 млн рублей, оценил глава ТТП Андрей Митин на заседании профильного комитета горсовета.

Справиться с убытками можно, покупая автобусы, считает он. Митин рассказал, что после захода на прибыльные маршруты — например, №№16 и 48 — предприятие начало на них зарабатывать.

Финансовое управление не планирует поддерживать ТТП сверх заложенных денег, заявил вице-мэр Игорь Краличев. Впрочем, он заверил, что бросать ТТП власти не планируют. На 2021 год мэрия заложила на поддержку городского транспорта всего 20 млн рублей. В ответ на это депутат Тимур Нерушев заявил, что в таком случае предприятие обанкротится, и без работы останутся 700 человек.

По словам Митина, 640 сотрудников останутся в ТТП. Сократить планируется только 40 кондукторов. Ранее предприятие наняло 100 водителей на 50 автобусов, но сократило бухгалтеров, сторожей и другой некоторый персонал.

В итоге комитет предложил мэрии погасить задолженность ТТП и «навести порядок» на маршрутах, пересмотрев схему движения. В частности, исключить дублирование маршрутов муниципального и коммерческого транспорта.

ИА «Орелград»