Против резкого подорожания проезда в Орле выступили профсоюзы

Мэрия Орла столкнулась с жесткой реакцией на свою идею повышения тарифов.

Президиум Федерации профсоюзов Орловской области выступил с официальным заявлением против резкого повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Орле. Напомним, мэрия предложила увеличить ее до 24 рублей. Произошло это после совещания с перевозчиками, которые традиционно пожаловались властям на нерентабельность своей работы и попросили согласовать для них увеличение платы за проезд.

Вопрос планировалось рассмотреть на заседании профильного комитета Орловского горсовета народных депутатов. Ведь именно городской парламент наделен правом согласования повышения платы за проезд. Однако обсуждение не состоялось, поскольку мэрия свое предложение внезапно отозвала. Несмотря на это, областные профсоюзы выступили со своим обращением к администрации города Орла и Орловскому городскому Совету народных депутатов. Выражая протест, они, в первую очередь, ссылаются на сложную экономическую и социальную ситуацию в регионе.

«На протяжении ряда лет по уровню заработной платы Орловская область занимает одно из последних мест среди регионов ЦФО, — говорится в заявлении Федерации профсоюзов. — Практически треть ее жителей имеют доходы на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно официальной шкале разделения на богатых и бедных, предложенной в 2017 году Росстатом, на начало 2020 года в регионе 45 процентов жителей относилось к беднейшим слоям населения».

По мнению авторов заявления, ситуация осложняется ростом безработицы в период пандемии коронавирусной инфекции, а также ростом тарифов на коммунальные услуги, цен на лекарства и продукты питания. Фактического же роста доходов у тех орловцев, которые как раз и пользуются общественным транспортом, в Орловской области нет.

«Более того, даже по данным официальной статистики, реальные располагаемые денежные доходы населения с 2015 года ежегодно падали (2016 – 96,3 процента к предыдущему году, 2017 – 99,6 процента, 2018 – 99 процентов, 2019 – 98,4 процента), — говорится в заявлении. — В случае резкого повышения стоимости проезда, в первую очередь пострадают самые малозащищенные группы населения — пенсионеры, студенты, лица, имеющие средний и низкий доход».

ИА «Орелград»