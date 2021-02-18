В Орле предупредили о переносе срока написания итогового сочинения

Орловским выпускникам придется подстраиваться под новое расписание.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году все-таки было изменено. Основной срок назначен на 15 апреля 2021 года, а дополнительные сроки – на 5 и 19 мая 2021 года. ранее это были 5 апреля и 21 апреля и 5 мая 2021 года соответственно.

«Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение «незачет» либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально, — напомнили в Центре. — Успешное выполнение итогового сочинения (изложения) является одним из условий допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет»/«незачет».

Напомним, что по желанию такое сочинение вправе написать выпускники прошлых лет и обучающиеся профессиональных образовательных организаций. Это может им пригодиться в том случае, если они решат поступить в вуз. Ранее на текущий учебный год были утверждены тематические направления итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

ИА «Орелград»