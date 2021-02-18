В Орле стало больше поджогов

18.2.2021 | 15:33 Новости, Происшествия

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Об этом сообщила администрация города

В Орле стали регистрировать больше поджогов, сообщила администрация города. Всего с начала 2021 года в городе случилось 27 техногенных пожаров, треть (9) из них оказались поджогами.

В управлении по безопасности администрации Орла попросили горожан быть бдительными и внимательнее относиться к незнакомым людям, которые появляются в жилом секторе.

В случае подозрений можно обращаться по телефонам:

  • 112 – Служба спасения;
  • 43-22-12 – Единая дежурно-диспетчерская служба Орла;
  • 43-31-05, 76-19-39 – управление по безопасности администрации Орла.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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