В Орле стало больше поджогов

Об этом сообщила администрация города
В Орле стали регистрировать больше поджогов, сообщила администрация города. Всего с начала 2021 года в городе случилось 27 техногенных пожаров, треть (9) из них оказались поджогами.
В управлении по безопасности администрации Орла попросили горожан быть бдительными и внимательнее относиться к незнакомым людям, которые появляются в жилом секторе.
В случае подозрений можно обращаться по телефонам:
- 112 – Служба спасения;
- 43-22-12 – Единая дежурно-диспетчерская служба Орла;
- 43-31-05, 76-19-39 – управление по безопасности администрации Орла.
ИА «Орелград»