В Орле стало больше поджогов

Об этом сообщила администрация города

В Орле стали регистрировать больше поджогов, сообщила администрация города. Всего с начала 2021 года в городе случилось 27 техногенных пожаров, треть (9) из них оказались поджогами.

В управлении по безопасности администрации Орла попросили горожан быть бдительными и внимательнее относиться к незнакомым людям, которые появляются в жилом секторе.

В случае подозрений можно обращаться по телефонам:

112 – Служба спасения;

43-22-12 – Единая дежурно-диспетчерская служба Орла;

43-31-05, 76-19-39 – управление по безопасности администрации Орла.

ИА «Орелград»