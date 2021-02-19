Орловцы стали самостоятельно «отменять» масочный режим

В Орловской области посетовали на нарушителей коронавирусных ограничений.

Тенденцию подметили в Новосильском районе. Как сообщили в пресс-службе местного суда, в 2021 году нарушителей масочного режима меньше не стало. Многие отказываются от ношения масок просто потому, что считают их больше ненужными. В качестве подтверждения была приведена наглядная статистика. Так, за весь 2020 год Новосильским районным судом к административной ответственности за неиспользование масок в магазинах, на рынке и других общественных местах было привлечено 50 нарушителей.

В 2021 году за нарушение масочного режима на территории этого района к административной ответственности привлечено уже 20 граждан. Из них восемь человек получили штрафы в размере от 1000 до 1500 рублей, а остальные отделались предупреждениями.

Суд напоминает, что несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в ряде регионов страны, в Орловской области масочный режим пока никто не отменял. По-прежнему действует указ губернатора, предусматривающий обязательное использование в общественных местах средств индивидуальной защиты органов дыхания. Поэтому нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Еще одну тенденцию пометили в Верховье. Там местный суд обратил внимание на то, что немного изменилась структура допущенных правонарушений. В частности, местных индивидуальных предпринимателей все чаще наказывают не за нарушение масочного режима, а за отсутствие бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха. Работа торговых точек в регионе разрешена только при наличии таких приборов.

Однако бизнес в Верховье в большинстве своем это требование игнорирует. В результате протоколы составляют по итогам проверок, которые проводят сотрудники Роспотребнадзора. Дела на ИП заводят по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В Верховском райсуде добавили, что всем ИП, попавшимся на отсутствии в торговых помещениях бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха, было назначено наказание в виде административного штрафа.

ИА «Орелград»