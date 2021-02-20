Облсуд запретил закрывать дело обвиняемой в фальсификации выборов орловчанки

20.2.2021 | 10:13 Новости, Политика

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По мнению судей, пожертвовать деньги детскому дому недостаточно для заглаживания вины

Орловский областной суд постановил не прекращать уголовное дело против секретаря избирательной комиссии, которую обвиняют в фальсификации выборов депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, по версии следствия, женщина сфальсифицировала избирательные документы, чтобы выслужиться перед начальством. Она сознательно внесла в бланки заявлений избирателей заведомо ложные сведения о получении 14-ю избирателями бюллетеней для голосования за пределами избирательного участка и подделала их подписи.

Ранее следователь по особо важным делам направил в районный суд Орла ходатайство о прекращении дела в отношении орловчанки. Он мотивировал это тем, что женщина раскаялась, принесла письменные извинения руководству контролирующих органов и пожертвовала 20 000 рублей детскому дому. Районный постановил освободить обвиняемую от уголовного преследования со штрафом в 50 000 рублей.

Но Орловский областной суд, в свою очередь, постановил отказать в ходатайстве, так как возмещения недостаточно «для заглаживания вреда, причинённого конституционным правам и свободам человека», сообщается на официальном сайте облсуда.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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