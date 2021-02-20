Прокуратура завернула законопроект Клычкова об Орловском районе

Вопрос уже сняли с комитета и не будут рассматривать на сессии

Утром 20 февраля комитет орловского облсовета по местному самоуправлению должен был рассмотреть два законопроекта, внесенных губернатором Андреем Клычковым. Они касались превращения Орловского района в Орловский муниципальный округ. Вечером 19 февраля заседание комитета отменили без объяснения причин.

Как выяснил «Орелград», в процесс вмешалась прокуратура Орловской области. Она подготовила отрицательное заключение на законопроект, сообщил источник, близкий к региональному парламенту. Вопрос не будет рассматриваться на ближайшей сессии облсовета, добавил собеседник агентства.

Если Орловский район станет муниципальным округом, то у него будут единые органы власти. Сейчас у каждого из 17 сельских поселений есть главы и депутаты. Впоследствии не исключено и объединение Орла с Орловским муниципальным округом — эти планы давно вынашивают Клычков и мэр областного центра Юрий Парахин, ранее руководивший Орловским районом.

Ранее возможное объединение Орла и района прокомментировали руководители фракций облсовета. В частности, лидер фракции ЛДПР Андрей Куцын задумался, не станут ли нынешние сельские жители платить больше по тарифам, «перейдя» в город.

«Один вопрос, если Орел поглотит потом муниципальный район, то соответственно жители все потеряют льготы, и мы будем выступать явно против этого. Население нищает, а тут если будем отбирать последние копейки и возможность сэкономить на тарифах, это никуда не годится, конечно, — сказал Куцын «Орловским новостям». — Здесь принципиально важный вопрос: не отдалится ли власть от жителей поселения? Проводить реформу ради реформы нельзя».

Лидер фракции единороссов Михаил Вдовин назвал вопрос объединения Орла и района «абсолютно преждевременным». Коммунист Вячеслав Морозов признал, что слияние отдалит власть от народа. А справедливоросс Денис Филипченков призвал устроить референдум по этому вопросу.

ИА «Орелград»