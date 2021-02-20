В Орле почтили память павших воинов

20.2.2021 | 13:40 Новости, Общество

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Собравшиеся возложили цветы к стеле «Город воинской славы»

В преддверии 23 февраля в Орле возложили цветы к стеле «Город воинской славы» на бульваре Победы, сообщила пресс-служба орловского областного совета.

Собравшиеся почтили память погибших в ВОВ и других войнах минутой молчания.

Леонид Музалевский рассказал, что считает 23 февраля не только мужским праздником: «Это праздник всей страны. Когда, например, я присутствую на выпуске Академии ФСО или Орловского юридического института, то вижу, как идут стройные ряды молодых девушек, офицеров — тех, кто вместе с мужчинами защищает интересы нашей страны».

В церемонии поучаствовали также руководители Орла и области, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, сенаторы Владимир Круглый и Василий Иконников, митрополит Орловский и Болховский Тихон и жители города.

ИА «Орелград»

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