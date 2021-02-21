Орловские приставы внезапно нагрянули к фискальным должникам

В регионе прошел рейд по принудительному взысканию долгов.

Подробности проведения рейдовых мероприятий раскрыли в управлении ФССП России по Орловской области. Сообщается, что прошли они с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в рамках исполнения исполнительных производств о взыскании фискальных платежей. Приставы нагрянули как к простым гражданам, так и к руководителям организаций, задолжавших крупные суммы в рамках исполнения судебных решений.

По данным УФССП, всего в ходе рейдов было взыскано более 780 тысяч рублей задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней. Кроме того, приставы применяли другие предусмотренные законом меры принудительного взыскания. Например, они произвели 76 арестов имущества должников на общую сумму свыше 17,4 миллиона рублей. Среди арестованного имущества оказались свыше 50 автомобилей, пять зданий и два земельных участка.

«Руководителям организаций-должников судебные приставы вручили предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а должникам-физическим лицам — более 1600 квитанций для оплаты задолженности по налогам и штрафам, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. — Во избежание дополнительных штрафных санкций более половины должников выразили готовность в ближайшее время оплатить имеющуюся задолженность перед бюджетом».

ИА «Орелград»