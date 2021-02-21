Орловских школьников проверят в параллели

Утверждено расписание проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году.

Расписание ВПР на текущий год утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Предполагается, что они пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме. Что касается учеников 11 классов, то решение в отношении них будет принимать каждая конкретная школа. Даты написания работ для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно, но в рамках установленного расписания.

«Начнется проведение ВПР в 2021 году с проверочных работ для 11 классов, — сообщает образовательный портал Орловской области. — Они пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) в период с 1 по 26 марта. ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана».

Кроме того, с 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4-х классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5-х классов (русский язык, математика, история, биология), 6-х и 8-х классов (русский язык и математика) и 7-х классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). Отмечается, что эти работы пройдут для всех классов в параллели.

Также в обязательном порядке все обучающиеся 7-х классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому). Добавим, что проводить ВПР рекомендуется на 2-4 уроках.

ИА «Орелград»