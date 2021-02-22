Разгуливавшего с каннабисом в кармане орловца отправили за решетку

22.2.2021 | 10:50 Новости, Общество

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Суд в Дмитровске решил судьбу местного правонарушителя.

Дмитровский районный суд рассмотрел дело в отношении жителя Дмитровска, обвиненного в совершении двух преступлений. Как пояснили в пресс-службе суда, по одному из эпизодов он обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Было установлено, что в сентябре прошлого года он, находясь в лесном массиве на окраине Дмитровска, обнаружил дикорастущие кусты конопли.

Недолго думая, мужчина собрал урожай, чтобы изготовить каннабис для личного употребления. Наркотик был обнаружен у него в ходе личного досмотра. Мужчина хранил его во внешнем кармане куртки, в которой разгуливал по улицам. Всего у него было изъято 160,586 грамма марихуаны, что с точки зрения закона является крупным размером.

Во втором случае этот же мужчина совершил кражу. Он обокрал своего спящего приятеля, похитив из его кармана мобильный телефон. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний горожанин получил 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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