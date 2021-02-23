Орловским студентам предложили заняться разработкой оружия

Интересную работу студентам опорного вуза предложило КБП имени Шипунова.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, предложение прозвучало в ходе встречи, которую со студентами провели представители Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова. Кстати, знаменитый оружейник Шипунов был уроженцем Орловской области. Носящее его имя КБП является одной из ведущих в стране организаций оборонного комплекса.

Согласно официальным данным, конструкторы этого бюро разработали более 150 образцов вооружения и военной техники, которые были внедрены в серийное производство и поставлены в армию. Сейчас это предприятие занимается разработкой систем высокоточного оружия. Именно в этом и предложили поучаствовать орловским студентам, которые завершают обучение в 2021 году.

Представители КБП, расположенного в Тульской области, рассказали ребятам о перспективах. Например, поманили зарплатой, которая «является одной из самых высоких в Тульской области». Кроме того, выпускникам объяснили, что в бюро можно продвинуться по карьерной лестнице за относительно небольшой промежуток времени. Есть и другие плюсы для молодых людей.

«Ребята, которые приехали из других регионов, имеют возможность снимать квартиры с компенсацией аренды жилья, — рассказали в ОГУ. — В случае если они решают остаться в Конструкторском бюро приборостроения, им предоставляется возможность приобретения жилья в ипотеку. При этом предприятие берет на себя обязанность по выплате 2/3 части от ипотечного кредита. Молодые люди могут пройти военную службу, работая в лаборатории бюро, располагающейся на базе Военного инновационного технополиса Эра в Анапе».

ИА «Орелград»