В Орле пустят с молотка 99 мест под НТО

Право торговать под открытым небом разыграют на торгах.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился провести 19 марта 2021 года аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города. Организатором выступит финансово-экономическое управление администрации областного центра, которое уже издало соответствующее извещение для потенциальных участников торгов.

Кстати, аукцион планируется провести в малом зале мэрии, но если в нем примет участие всего один участник, то торги проведут в заочной форме – в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Впрочем, подобное трудно себе представить, так как на аукцион городские власти выставляют 99 лотов. Каждый из них представляет собой конкретное торговое место, расположенное по определенному адресу.

Лоты различаются по площади торговых мест, которая варьируется от 2 до 12 квадратных метров, цене и целевому назначению. Дело в том, что в областной столице действует утвержденная мэрией схема размещения нестационарных торговых объектов. На ней четко обозначено, на каком месте какой вид торговли разрешен. В данном случае власти пустят с молотка места под размещение торговых палаток, автоцистерн, лотков, специализированных автоприцепов, тележек для продажи мороженого, ролл-баров и прилавков-холодильников.

Победители аукциона получат право на размещение своих объектов на выигранных ими торговых местах в определенный период времени: так, для 63 лотов он установлен с 1 апреля по 31 декабря 2021 года, по остальным лотам – с 15 апреля по 15 сентября 2021 года.

ИА «Орелград»