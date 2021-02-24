За праздники в Орловской области при пожарах погибли четыре человека

24.2.2021 | 11:26 Важное, Новости, Происшествия

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Печальную статистику привели в областном главке МЧС

За праздничные выходные в Орловской области при пожарах погибли четыре человека, сообщили в региональном главке МЧС.

Первую жертву спасатели обнаружили 21 февраля в селе Репнино Болховского района, откуда до ближайшей пожарной части — 17 километров. Сигнал о возгорании поступил в 7.59. Огонь полностью уничтожил дом. Погибшему было 43 года. Причины трагедии устанавливаются.

Вечером 22 февраля при пожаре погиб житель Орла. Загорелся дом в переулке Смоленском. В этом случае МЧС уже установило предварительную причину — нарушение правил обращения с электроприборами. Сколько лет погибшему мужчине, не уточняется.

Спустя несколько часов спасатели обнаружили труп 63-летнего жителя деревни Кутьма Болховского района. Огонь также успел полностью уничтожить дом. В этом случае причина возгорания еще неизвестна.

Наконец, последний за выходные смертельный пожар случился уже в ночь на 24 февраля — в поселке Знаменка Орловского района. Личность погибшего устанавливается. Из огня также спасли 64-летнюю женщину — она госпитализирована в областную больницу. Причина возгорания неизвестна.

Отметим, что еще один серьезный пожар случился 23 февраля днем в многоэтажке на улице Андрианова в Орле. «Из-за сильного задымления из квартир подъезда был спасен один человек, еще восемь были эвакуированы. В результате пожара в квартире на восьмом этаже в кухне выгорели предметы мебели, термические повреждения получила отделка стен», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

 

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