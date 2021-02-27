В Орле мужчина утащил тепловую пушку

27.2.2021 | 17:20 Новости, Общество

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Его действия были квалифицированы судом как кража.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Оно было рассмотрено в особом порядке, поскольку об этом просил сам подсудимый. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Было установлено, что преступление он совершил летом 2020 года. Вероятно, из-за пандемии коронавируса один из жителей Орла довольно долго не посещал собственный гараж.

Это приметил злоумышленник. В течение целого ряда недель он посещал чужой гараж, потихоньку вынося из него имущество. Так, он украл пять колес в сборе на литых дисках, тепловую пушку, газовый баллон, переднеприводный двигатель автомобиля, а также большое количество разнообразных инструментов.

Суд квалифицировал его действия по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Обстоятельствами, смягчающими наказание, были признаны явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В результате гаражного вора наказали штрафом в размере 35 тысяч рублей. Вещественные доказательства по делу, в том числе тепловую пушку, суд постановил вернуть владельцу.

ИА «Орелград»

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