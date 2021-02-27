В Орле обворовали частный дом, пока его владелец служил в армии

Дом «взяли» двое подельников, один из которых был осужден еще в прошлом году.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Он рассмотрел уголовное дело о краже чужого имущества, причем из двух участвовавших в преступлении человек на скамье подсудимых оказался только один. Второй выступил в качестве свидетеля. Впрочем, он был осужден за это же преступление еще в июне прошлого года, получив наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.

Второй фигурант предстал перед судом на полгода позже своего приятеля, но тоже наказания не избежал. Было установлено, что в начале марта 2020 года подельники ночью забрались в чужой частный дом, проникнув внутрь через окно. Они похитили два телевизора и газовую колонку. Общая стоимость украденного имущества составила около 30 тысяч рублей.

На следующий день один телевизор они сдали в ломбард, а второй продали кому-то с рук. Кстати, преступникам помогал и еще один человек – водитель, которого они попросили перевезти вещи. Однако третий подельник наказания избежал, его сразу определили в разряд свидетелей. Хотя странно, что у него не вызвал подозрение тот факт, что «перевозка вещей» происходила ночью, а «хозяин» дома забрался внутрь через окно.

В ходе судебного процесса выяснилось, что в момент кражи настоящий хозяин дома проходил службу в армии. За домом присматривали его родственники. Именно они и обнаружили факт кражи и подали заявление в полицию. В результате суд признал виновным и второго подельника, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»