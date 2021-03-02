Клычков продолжает защищать Парахина

На заседании облсовета вспомнили о нарушениях мэра, но губернатор их игнорирует

2 марта 2021 года в самом начале сессии облсовета депутат от «Справедливой России» Денис Филипченков задал болезненный вопрос губернатору Андрею Клычкову — о мэре Орла.

«Прокуратура области установила факт нарушения мэром Орла антикоррупционного законодательства. Это резонансный вопрос. В связи с этим, Вы инициируете отстранение Парахина?» – поинтересовался депутат.

Клычков ответил, что есть процедура, устанавливающая юридические факты, и она публична.

«Никакие вопросы не замалчиваются. На сегодняшний день для меня нет оснований, чтобы запускать процедуру отстранения мэра», – сообщил губернатор.

ИА «Орелград»