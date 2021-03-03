Орловцам рассказали о правильной дезинфекции дома

3.3.2021 | 17:03 Новости, Общество

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В лидерах самых «грязных» мест в доме оказались дверные ручки и выключатели

В управлении Роспотребнадзора по Орловской области рассказали, как правильно дезинфицировать дом во время пандемии коронавируса.

В первую очередь – дверные ручки и выключатели. Ручки следует обработать антисептиком сразу после возвращения домой, а затем вымыть руки с мылом. Выключатели следует протирать дезинфицирующими салфетками. Если в доме есть больной человек, это нужно делать после каждого использования.

Далее следует обратить внимание на спинки стульев без обивки, письменные и журнальные столы, тумбочки, полки с книгами. Их достаточно мыть с мылом или обрабатывать антисептиком во время уборки.

Кухонные столешницы, смесители, унитазы, ванны, душевые и раковины нужно мыть с бытовой химией один раз в два дня. Соответственно, если в доме больной, это лучше делать каждый день. Туалет при этом советуют мыть в последнюю очередь.

В случае, если кто-то в семье болеет, Роспотребнадзор советует также дезинфицировать туалетные принадлежности – расчёски, зубные щётки и прочее.

ИА «Орелград»

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