Орловцам рассказали о правильной дезинфекции дома

В лидерах самых «грязных» мест в доме оказались дверные ручки и выключатели
В управлении Роспотребнадзора по Орловской области рассказали, как правильно дезинфицировать дом во время пандемии коронавируса.
В первую очередь – дверные ручки и выключатели. Ручки следует обработать антисептиком сразу после возвращения домой, а затем вымыть руки с мылом. Выключатели следует протирать дезинфицирующими салфетками. Если в доме есть больной человек, это нужно делать после каждого использования.
Далее следует обратить внимание на спинки стульев без обивки, письменные и журнальные столы, тумбочки, полки с книгами. Их достаточно мыть с мылом или обрабатывать антисептиком во время уборки.
Кухонные столешницы, смесители, унитазы, ванны, душевые и раковины нужно мыть с бытовой химией один раз в два дня. Соответственно, если в доме больной, это лучше делать каждый день. Туалет при этом советуют мыть в последнюю очередь.
В случае, если кто-то в семье болеет, Роспотребнадзор советует также дезинфицировать туалетные принадлежности – расчёски, зубные щётки и прочее.
ИА «Орелград»