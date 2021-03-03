Скрепка для бизнеса: орловские производители закрепят экспортные успехи участием в международной выставке

Скрепка Экспо – крупнейшая в России международная мультитематическая B2B-выставка для профессионалов смежных отраслей: канцелярской и офисной продукции, материалов для хобби и творчества, игр и игрушек, продукции для обучения, сувенирной и представительской продукции.

В этом году экспозиция развернётся в «Крокус Экспо» (г. Москва) 16–18 марта и соберёт около 100 компаний со всей России, в число которых вошли четыре компании из Орловской области.

Организацией участия орловских производителей в Скрепке занимается команда Орловского регионального центра поддержки экспорта (ЦПЭ) при центре «Мой бизнес». Возможности государственной поддержки позволяют экспортёрам полностью покрыть затраты на выставочную деятельность, как в России, так и за рубежом, включая аренду площади и застройку стенда.

Помимо финансовых преференций орловский бизнес получает квалифицированную организационную и консультационную помощь. Орловский ЦПЭ обладает огромным опытом организации участия орловских предприятий в выставках самого разного масштаба начиная с 2016 года. Поэтому даже крупные компании, имеющие возможность организовать участие самостоятельно, обращаются в Центр поддержки экспорта.

На Скрепке этой весной Орловскую область будут представлять 4 компании-резидента ЦПЭ. ООО «Фолиант»– не новичок в производстве и дистрибуции, типография с почти тридцатилетней историей, уже поставляет свою продукцию во все 85 регионов страны. ООО «Орландо» – родом из Орла, сейчас это часть компании «Интермаркет». созданной на базе «Орландо», крупнейшего российского производителя сувенирных товаров, и «Амалит», одного из главных поставщиков рекламно-сувенирной продукции в России. Компания также работает со всеми регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья. ООО «Катрина» с 2005 года разрабатывает и производит инновационные товары бытового назначения. Продукция неоднократно участвовала и побеждала во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» и других. Молодая компания ООО «Дубок конструктор» уже получила признание на российских и международных выставках, а благодаря поддержке Центра экспорта недавно поставила первую партию игрушек в Германию. Игрушки объединяют в себе традиции и инновации. Конструкторское бюро разрабатывает их в Орле, опытные мастера производят необычные конструкторы для детей и всей семьи в Ливнах.

В Центре поддержки экспорта обоснованно считают, что у орловских предприятий – огромный экспортный потенциал. Здесь всегда расскажут, как стать экспортёром, и помогут организовать участие в отраслевых выставках. Телефон: +7 (4862) 44-02-65.

ИА «Орелград»