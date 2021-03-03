В Орле объяснили, почему вывозят грязный снег в аэропорт

Чиновники утверждают, что снег увозят на площадку с водонепроницаемым покрытием

Вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин опубликовал ответ администрации Орла на запрос о вывозе снега на территорию аэропорта «Орел-Южный». Ранее жители окрестных районов пожаловались, что вместе с осадками в аэропорт вывозят песок и грязь. В видео на YouTube-канале «Зонт» предполагалось, что таяние снега может привести к попаданию реагентов в почву и воду, что сродни экологической катастрофе. Рядом с аэропортом находятся школа, детские площадки и сады, дачи и многоэтажки.

Мэрия ответила Вдовину, что место складирования снега — площадка с водонепроницаемым покрытием площадью 20 000 кв. м. В администрации считают, что не нарушают нормы санитарного законодательства. Однако в комментариях вице-спикеру указали, что аэропорт был построен около 40 лет назад, когда реагентов не было вовсе. «Снег с реагентами должен быть на специально отведенном и организованном месте. Территория аэропорта не является таким местом», — указал один из комментаторов.

В январе в Орле выпало 153% месячной нормы осадков, в феврале — 137%, указано на сайте «Погода и климат».

ИА «Орелград»