Орловщина заняла предпоследнее место в ЦФО по числу жителей

Хуже ситуация с жителями обстоит только в Костроме.

Сотрудники Орелстата на специально созванной пресс-конференции обнародовали итоги социально-экономического развития Орловской области за 2020 год. На мероприятии была представлена информация о состоянии рынка товаров и услуг, рынка труда, инфляции, безработицы и другое. В частности, заместитель руководителя Орелстата Нелли Дмитриева описала основные тенденции экономического и демографического развития региона.

Так, по предварительным данным, численность населения Орловской области по состоянию на 1 января 2021 года составила 725,7 тысячи человек. По данному показателю регион занял предпоследнее место в Центральном Федеральном округе. Хуже обстоят дела только в Костромской области, где проживает 629 тысяч жителей. Даже если отбросить в сторону Москву и Подмосковье, которое формально входит в ЦФО, положение дел на Орловщине можно назвать тревожным.

Например, строчкой выше Орловской области в этом демографическом рейтинге расположилась Смоленская область, численность населения которой на начало этого года составила 921,6 тысячи человек. Почти во всех остальных регионах ЦФО проживает свыше 1 миллиона граждан. Например, в соседней Калужской области насчитывается чуть более 1 миллиона человек, Брянской – 1,183 миллиона, Курской – 1,098 миллиона, Липецкой – 1,128 миллиона человек.

Ранее областные власти известили о том, что демографическая ситуация в 2020 году в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения — число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза. Так, количество родившихся относительно 2019 года сократилось на 247 человек, или на 4,1 процента, и составило 5735 человек. Количество умерших увеличилось на 1881 человека, что на 16,6 процента выше уровня 2019 года. Всего же в минувшем году на Орловщине скончался 13 231 человек.

ИА «Орелград»