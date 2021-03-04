В Орле сервис такси «Вояж» присоединился к «Яндексу»

4.3.2021 | 14:42 Важное, Медицина, Общество

Многие из водителей недовольны — теперь придётся ездить не по счетчику, а за фиксированную цену

В Орле как самостоятельная компания закрылся сервис заказа такси «Вояж», известный горожанам по номеру телефона 43-43-43. Об этом «Орелграду» сообщили сразу несколько читателей со ссылкой на таксистов. По словам водителей, теперь они получают заказы через агрегатор «Яндекс.Такси».

Диспетчер «Вояжа» по телефону подтвердила эту информацию. «Мы не закрылись, просто стали партнером «Яндекса», — сказала собеседница агентства.

«Вояж» — один из старейших сервисов заказа такси в Орле. По подсчетам «Орелграда», параллельно с «Яндексом» он проработал 3,5 года. Судя по всему, «Вояж» не выдержал конкуренцию — поездки через «Яндекс» были дешевле из-за большего числа машин и фиксированной стоимости проезда от точки до точки.

«Вояж» же работал по счётчику: стоимость менялась в зависимости от времени поездки. По словам читателей, таксисты этим нередко пользовались: намеренно заезжали в пробки, двигались через дворы и с низкой скоростью, чтобы увеличить стоимость поездки. Теперь же, после перехода в «Яндекс.Такси», некоторые шофёры высказывают откровенное недовольство фиксированной ценой поездки.

Ранее сообщалось, что после закрытия Красного моста в Орле подорожало такси. Ситуацией заинтересовались на высшем уровне — с ней призывали разобраться спикер облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»

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