Наводнение грозит сотням жителей пригородов Орла

В Орловском районе оценили вероятные масштабы паводка.

Как сообщили в администрации Орловского района, местные жители и специалисты продолжают готовиться к весеннему половодью. Каким оно будет, можно только гадать. Многолетняя статистика указывает на то, что наступление половодья в Орловской области приходится на последнюю декаду марта — первую декаду апреля. Однако надо учесть то, что сейчас снежный покров превышает средние многолетние значения. Поэтому половодье может оказаться мощнее обычного.

В администрации заверили, что подготовка к нему продолжается в рабочем режиме. Угроза подтопления, судя по данным прошлых лет, нависла над 11 населенными пунктами: деревнями Быстрая, Гать, Касьяновка, Тайное, Заречная, Шепино, Ивановское, Вязки, Медведево, Нижняя Калиновка и Сухая Орлица. Всего в зону подтопления попадают 138 домов, в которых проживают 243 человека, в том числе 42 ребенка. Также возможно частичное подтопление поселка городского типа Знаменка.

Кроме того, в зону подтопления на территории Орловского района попадают 8 низководных транспортных мостов в населенных пунктах Касьяновка, Гать, Звягинки, Быстрая, Альшань, Круглый, Сабурово и Сухая Орлица. Местные власти говорят, что альтернативные маршруты движения к этим деревням в основном имеются.

Для населения, попадающего в зону подтопления, и населенных пунктов, не имеющих альтернативные объездные маршруты с твердым покрытием, предусмотрено привлечение техники повышенной проходимости, добавили в администрации.

«О повышении уровня воды и угрозе подтопления жилого сектора население будет оповещаться при помощи ГУ МЧС России по Орловской области путем рассылки СМС сообщений, в населенных пунктах Гать, Тайное, Касьяновка — дополнительно через комплексную систему экстренного оповещения населения», — сообщили также в муниципалитете.

ИА «Орелград»