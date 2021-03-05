Орловские чиновники не смогли расставить знаки без прокуратуры

Справились только после ее обращения

Прокуратура Орловской области добилась установки дорожных знаков «Главная дорога» и «Уступи дорогу» в посёлке Колпна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На отсутствие знаков на улицах 13-й Армии и Береговой пожаловался местный житель. Ситуация была опасной для водителей, уверен он. Прокуратура выяснила, что колпнянские чиновники не устранили нарушения, и глава района получил представление.

После этого чиновники все же решились установить дорожные знаки.

ИА «Орелград»