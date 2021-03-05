Орловские женщины – самые предприимчивые женщины России

В преддверье 8 марта центр «Мой бизнес» посчитал бизнес—вумен.

В 2020 году в Орловской области насчитывалось 16652 предпринимателя. Из них почти 6 тысяч – женщины! Почти у каждой сотой жительницы есть зарегистрированное ИП! И этот показатель немного выше, чем в среднем по России.

По статистике, среди зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России почти каждый третий – представительница прекрасного пола. Причём их количество постоянно растёт. В 2020 году, согласно исследованию «Индекс женщин-предпринимателей», который ежегодно составляет компания Mastercard, Россия занимала 6 место в мире по доле таковых: 32%. Интересно, что выше африканские Уганда, Ботсвана и Гана, но есть один нюанс. В этих странах женщины чаще всего идут в предприниматели из-за нужды. В России соотечественницы часто создают бизнес из-за желания преуспеть, найти достойное занятие. Согласно тому же исследованию, наша страна на 21 месте в общем рейтинге женского предпринимательства в мире, и только за 4 года она поднялась на 16 позиций, с 37 места.

Во многом это связано с мерами поддержки малого и среднего предпринимательства, которые в последние годы обеспечивает государство в рамках национальных и региональных проектов. В Орле бизнесменам помогает Центр «Мой бизнес». Один из способов – предоставление микрозаймов под ключевую ставку ЦБ, что значительно ниже, чем предлагают коммерческие банки.

Орловский региональный Фонд микрофинансирования при центре «Мой бизнес» в прошлом году, когда ситуация обострялась пандемией коронавируса, отметил значительный рост спроса на получение займов. За 2020 год женщинам-предпринимателям Фонд предоставил 45 льготных кредитов на 56 миллиона рублей. Кроме того, была обеспечена пролонгация по действующим договорам займа 16 женщинам—предпринимателям на 7 млн. рублей.

Эти средства бизнес-вумен использовали на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест. Например, индивидуальный предприниматель Наталья Виноградова за счёт финансовой помощи Фонда в размере 2 миллионов открыла автомойку самообслуживания на 5 мест во Мценске. Запуск нового бизнеса пришёлся на кризисный год, но пандемия не испугала предпринимателя. И таких примеров достаточно, чтобы отметить особую решительность и предпринимательский талант бизнес-вумен Орловской области.

«Мой бизнес» поздравляет орловских женщин предпринимателей с наступающим праздником 8 Марта, желает успеха в бизнесе и приглашает узнать об условиях предоставления займов: калькулятор на сайте Фонда микрофинансирования поможет предварительно спланировать сроки, суммы и проценты, а специалисты готовы ответить на любые вопросы, касающиеся финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, в Орле на улице Салтыкова-Щедрина, 34 или по телефону +7 (4862) 44-02-64.

ИА «Орелград»