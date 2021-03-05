Сотрудника «Орелгосзаказчика» отпустили домой по делу о футбольном поле

Орловский областной суд постановил, что нет никаких оснований держать его под стражей

4 марта орловский областной суд смягчил меру пресечения заместителю начальника «Орелгосзаказчика». Фигуранта освободили из-под стражи и отправили под домашний арест на 2 месяца, сообщила пресс-служба облсуда.

Напомним, Алёшина И. А., главного специалиста отдела строительного контроля предприятия, арестовали 18 февраля по делу о возведении футбольного поля на Знаменке. Его обвиняют в отсутствии контроля за подрядчиком, из-за которого организация ООО «ПромЭкология» уложила на поле щебень, не предназначенный для спортивных объектов. По мнению следствия, бюджет Орловской области потерял 12 382 000 рублей.

Постановление Заводского районного суда г. Орла о заключении Алёшина под стражу обжаловали в апелляции. Суд апелляционной инстанции учёл семейное положение обвиняемого, его положительную характеристику с места работы и отсутствие судимостей.

Как уже писал «Орелград», гендиректор «ПромЭкологии» также задержан. Имя фигуранта не раскрывается, но по открытым данным это Василий Кольцов.

Главой Орловского района во время строительства футбольного поля был Юрий Парахин, нынешний мэр Орла. Учитывая то, что объект создавали в рамках нацпроекта «Демография», он наверняка должен был следить за его возведением.

ИА «Орелград»