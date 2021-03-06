Орловцы не смогут купить алкоголь через интернет

Суд постановил закрыть доступ к виртуальным алкомаркетам.

Как сообщили в суде Железнодорожного района города Орла, с административным иском в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился прокурор Орловского района. Ранее именно «пригородная» прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В результате прокурорские работники выявили в Сети два сайта, «содержащие открытое предложение о возможности приобретения дистанционным способом алкогольной продукции, обращенное к неопределенному кругу лиц».

Иными словами, на этих ресурсах можно было выбрать и заказать спиртные напитки, в то время как на территории Российской Федерации распространение информации о продаже дистанционным способом алкогольной продукции запрещено.

В связи с этим прокурор просил признать информацию с самих сайтов запрещенной, и его исковые требования были удовлетворены в полном объеме. При вынесении решения суд исходил из того, что на сайтах в свободном доступе размещена информация о продаже спиртного дистанционным способом, за которое законодателем предусмотрена уголовная ответственность.

В суде Железнодорожного района добавили, что решение об удовлетворении административного искового заявления о признании информации запрещенной подлежит немедленному исполнению.

ИА «Орелград»