Орловцы не смогут купить алкоголь через интернет

6.3.2021 | 11:13 Новости, Общество

Суд постановил закрыть доступ к виртуальным алкомаркетам.

Как сообщили в суде Железнодорожного района города Орла, с административным иском в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился прокурор Орловского района. Ранее именно «пригородная» прокуратура провела проверку  исполнения требований законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В результате прокурорские работники выявили в Сети два сайта,  «содержащие открытое предложение о возможности приобретения дистанционным способом алкогольной продукции, обращенное к неопределенному кругу лиц».

Иными словами, на этих ресурсах можно было выбрать и заказать спиртные напитки, в то время как на территории Российской Федерации распространение информации о продаже дистанционным способом алкогольной продукции запрещено.

В связи с этим прокурор просил признать информацию с самих сайтов запрещенной, и его исковые требования были удовлетворены в полном объеме. При вынесении решения суд исходил из того, что на сайтах в свободном доступе размещена информация о продаже спиртного дистанционным способом, за которое законодателем предусмотрена уголовная ответственность.

 В суде Железнодорожного района добавили, что решение об удовлетворении административного искового заявления о признании информации запрещенной подлежит немедленному исполнению.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования