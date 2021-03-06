Орловские приставы заставили чиновников выдать 88 квартир детям-сиротам

Судебные приставы региона озвучили итоги своей работы в минувшем году.

Как уже рассказывал «Орелград», управление ФССП России по Орловской области подвело итоги своей деятельности в 2020 году. Как пояснили в этом ведомстве, особый контроль был установлен за ходом исполнительных производств социальной направленности. Кстати, остаток таких производств по сравнению с 2019 годом снизился. Что касается конкретных «социальных» цифр, то они таковы.

В минувшем году орловские судебные приставы окончили 88 исполнительских производств о предоставлении жилья детям-сиротам. Кстати, данный показатель на 47 процентов превысил уровень 2019 года. Это говорит о том, что орловским детям-сиротам все чаще приходится обращаться в суд за реализацией своего законного права на жилье от государства.

Другой «детский» социальный вопрос – выплата алиментов. Как сообщили в управлении ФССП, в 2020 году в Орловской области с нерадивых родителей в пользу их детей было взыскано свыше 110 миллионов рублей задолженности. По сравнению с предыдущим годом объем взысканий вырос примерно на 1,5 миллиона рублей. В результате принятых мер остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей снизился до 4622.

Также в УФССП отметили, что в 2020 году орловскими судебными приставами в пользу работников было взыскано свыше 21 миллиона рублей задолженности по заработной плате.

ИА «Орелград»