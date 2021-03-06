В Орле решили создать «мусорную» комиссию

Она займется созданием площадок для накопления отходов.

Мэр Юрий Парахин утвердил положение о комиссии по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла. Впрочем, это будет коллегиальный орган, регулирующий вопросы не только создания, но и переноса и ликвидации мест накопления ТКО. Именно на нее возложена ответственность за принятие подобных решений.

Она же будет выносить решения о согласовании или отказе в согласовании создания площадки накопления ТКО, то есть ей поручено рассматривать обращения граждан и юрлиц по данному вопросу, поступившие в администрацию города. Отметим, что члены комиссии при оценке письменной заявки обязаны выезжать на место, осматривать его и составлять официальный акт.

Они должны обследовать территорию для создания «мусорной» площадки и согласовать все с экспертами Роспотребнадзора. Ведь площадка должна соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического законодательства страны. А оно устанавливает целый ряд требований к местам накопления ТКО, вплоть до наличия инженерных сетей и охранных зон, а также возможности подъезда спецтехники. Члены комиссии будут определять и размеры площадок, тип мусоросборников и их количество.

Согласно постановлению мэра, решения принимаются простым большинством голосов. Кстати, комиссия получила право привлекать к своей работе представителей организаций, являющихся собственниками инженерных сетей, а также других специалистов. Вправе она и взаимодействовать с правоохранительными органами. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Орла, но уже определено, что возглавлять ее в любом случае будет заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта.

ИА «Орелград»