Антинаркотический конкурс проведут в Орле

Орловской молодежи предложили создать рекламу на тему ЗОЖ.

Администрация города Орла объявила о проведении открытого фестиваля социальной рекламы «Молодежь за здоровый образ жизни». Он пройдет с 15 марта по 30 апреля 2021 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Одной из главных задач мероприятия станет пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания молодежи к проблемам распространения и употребления табачных изделий, алкогольных напитков и наркотических веществ. Кроме того, власти рассчитывают на то, что проведение конкурса окажет «противодействие развитию идеологических течений экстремистской направленности в молодежной среде и в неформальных молодежных объединениях».

К участию приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных организаций, а также, школ, вузов и учреждений дополнительного образования. Это могут быть не только жители Орла, но и иногородние участники в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Организаторы предусмотрели две номинации: «Лучшая наглядная реклама» (плакат, содержащий популяризацию ведущих общественных ценностей) и «Лучший видеоролик» (видеоклип, отражающий в оригинальной и художественной форме тему конкурса).

Обязательное условие для всех конкурсных работ – соблюдение требований национального законодательства о рекламе. В частности, в работах не должно быть негативной атрибутики, под которой организаторы понимают сцены демонстративного курения, употребления алкоголя и спайсов, а также «предоставления сведений о способах изготовления, употребления и воздействия наркотиков, а также местах их приобретения».

По условиям конкурса, лучшие работы и фрагменты видеороликов, с согласия авторов, будут использованы для проведения социальных акций на территории города Орла, а также для изготовления печатной продукции.

ИА «Орелград»