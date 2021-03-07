Губернатор запретил охотиться в орловских лесах с воздуха

Клычков переписал правила для охотников Орловской области.

Губернатор Орловской области признал утратившими силу около десятка нормативных правовых актов, которые до сих пор регламентировали виды разрешенной охоты и параметры ее осуществления в охотничьих угодьях на территории региона. Теперь в области будут действовать новые правила, которые губернатор утвердил своим указом.

В частности, введен целый ряд запретов. Так, Клычков приказал запретить использование летательных аппаратов при проведении охоты на кабана – в случаях, когда такая охота проводится «в целях регулирования численности». Напомним, областные власти довольно регулярно разрешают охотникам добычу кабана для того, чтобы снизить угрозу заноса и распространения африканской чумы свиней.

Также Клычков запретил охотникам пользоваться световыми устройствами, тепловизорами и приборами ночного видения для добычи охотничьих животных. При этом исключение сделано для добычи в темное время суток копытных животных, волка, лисицы, енотовидной собаки, барсука и бобров, но при соблюдении ряда обязательных условий. В частности, охотника должен сопровождать штатный егерь.

Запретил губернатор орловцам и использование петель, в том числе для отлова волка и зайца-беляка. Кроме того, Клычков утвердил сроки проведения охоты, в том числе и на пернатую дичь, ознакомиться с которыми можно на официальном портале Орловской области.

ИА «Орелград»