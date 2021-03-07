Орловская область обогнала всех по темпам ввода жилья

Регион обошел соседей по ЦФО в строительной сфере.

Любопытную тенденцию подметило федеральное издание «Коммерсант». В прошлом году среди регионов Черноземья только Орловская область нарастила объемы ввода жилья. По крайней мере, только Орловщина отчиталась о повышении показателей. Все остальные регионы в 2020 году ушли в минус в строительной сфере, в сравнении с уровнем 2019 года.

Наихудший показатель оказался у Тамбовской области, которая в 2020 году ввела в строй 698,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 24,1 процента меньше объема предыдущего года. В Воронежской области введено на 8,3 процента меньше жилья, чем годом ранее, в Липецкой – на 4 процента, в Белгородской — на 8,8 процента, в Курской – на 7,5 процента.

«По итогам 2020 года об увеличении объема ввода жилья среди регионов Черноземья отчиталась лишь Орловская область, где прирост по сравнению предыдущим годом составил 146,1 процента (441,1 тыс. кв.м), следует из данных Росстата», — пишет «Коммерсант».

От себя добавим, что 2021 год орловские строители начали со снижения показателей. Так, по данным Орелстата, в январе объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в регионе составил 1,257 миллиарда рублей, или 87,7 процента, в сопоставимой оценке, к уровню соответствующего месяца предыдущего года.

ИА «Орелград»