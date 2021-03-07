В армию отправили больше орловцев, чем требовалось

В Орловском районе подвели итоги осеннего призыва в армию.

Как сообщили в администрации Орловского района, результаты осеннего призыва прошлого года и первичной постановки на воинский учет весной текущего года были обсуждены на рабочем совещании. Основным докладчиком стал военный комиссар Орловского района Виктор Отвиновский.

Он сообщил, что на период осеннего призыва с 1 октября по 31 декабря 2020 года задание военного комиссариата Орловской области составляло 50 человек. Поставленные задачи Орловский район не просто выполнил полностью, а даже перевыполнил, так как на службу было отправлено 52 человека. Также сообщается, что всего вызову на призывную комиссию подлежал 321 местный житель, а прошло призыв 309 человек.

«Большей части — 193 призывникам, предоставили отсрочки в связи с состоянием здоровья и получением образования, — доложил Виктор Отвиновский. Еще 59 человека были освобождены от призыва на военную службу. На воинский учет поставлено 346 человек».

Временно исполняющая обязанности главы Орловского района Лилия Пиняева поручила главам поселений «оказывать всю необходимую помощь и содействие в реализации такой важной стратегической цели как организация призыва».

ИА «Орелград»