В Орловской области ввели льготы на культуру

Льготные услуги будут оказывать муниципальные учреждения в Ливнах

Администрация райцентра Ливны утвердила порядок установления льгот муниципальными учреждениями культуры при организации платных мероприятий. Согласно ему, преференции могут быть даны нескольким категориям граждан: детям и подросткам до 18 лет, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, инвалидам 1-й группы, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также многодетным семьям.

Если гражданин вдруг одновременно относится к нескольким льготным категориям, то льгота ему предоставляется только по одному из оснований, но по его собственному выбору. Кроме того, вне зависимости от установленных льгот многодетным семьям, детям и подросткам, а также обучающимся по основным профпрограммам предоставляется право бесплатного посещения музеев и выставок один раз в месяц. Бесплатное посещение включает в себя основные стационарные экспозиции и плановые выставки музеев без экскурсионного сопровождения.

Местные власти определили, что муниципальные учреждения культуры должны самостоятельно устанавливать льготы при посещении платных спектаклей, концертов, выставок, кино- и видеопоказов, а также «иных мероприятий, проводимых учреждениями культуры в соответствии с уставной деятельностью». При этом они заранее должны внести в план своей работы на год не только размер льготы для каждого мероприятия, но и количество льготных мест для них.

При этом льготы могут дифференцироваться как по размеру (от бесплатного предоставления услуги до 50-процетной скидки на билет), так и по количеству льготников (для индивидуальных либо групповых посещений). Интересно, что для индивидуальных посещений вид и размер льготы устанавливается одинаковым для всех, а вот для групп размер льготы может устанавливаться от количества человек в них.

ИА «Орелград»