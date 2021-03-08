Международный конкурс дирижеров проведут в Орле

Организатором крупного мероприятия станет институт культуры.

Орловский государственный институт культуры анонсировал проведение в Орле II Международного конкурса молодых дирижеров-хормейстеров академических хоров. Он пройдет под названием «Вокальное мастерство дирижера», а ответственность за его проведение руководством вуза возложена на кафедру хорового дирижирования.

Организаторы сообщают, что основными целями и задачами являются сохранение и развитие традиций отечественной академической вокально-хоровой школы, воспитание художественного вкуса и развитие творческой индивидуальности студентов-хормейстеров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить и расширить двусторонние связи орловского вуза с профильными учебными заведениями из других регионов России и других стран. Да и задачу по выявлению талантливой молодежи никто не отменял.

Конкурс планируется провести в очно-заочной форме по четырем категориям. Например, в первую категорию будут включены учащиеся выпускных классов хоровых отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств. В других категориях выступят студенты разных курсов. Отдельная категория предусмотрена для сольных выступлений педагогов, ученики которых примут участие в конкурсе.

Кстати, участники представят по одному или два, в зависимости от категории, произведения. Это может быть ария, развернутое классическое произведение, романс, народная или патриотическая песня. Добавим, что конкурсные прослушивания пройдут 2 апреля в камерном зале Орловского государственного института культуры и будут проведены публично.

ИА «Орелград»