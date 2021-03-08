Почти 7 тысяч орловских девятиклассников решили сдать экзамены

8.3.2021 | 12:41 Новости, Образование

В регионе истек срок подачи заявлений на сдачу итоговых экзаменов.

В Орловской области завершился прием заявлений на участие в ГИА-9 в 2021 году. Всего в регионе для прохождения государственной итоговой аттестации зарегистрировались 6762 девятиклассника. Такие данные приводит Региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО). В учреждении напомнили, что в этом году для получения аттестата девятиклассникам необходимо успешно пройти аттестацию по русскому языку и математике.

«Русский язык и математику в форме основного государственного экзамена будут сдавать 93 процента обучающихся 9-х классов, в форме государственного выпускного экзамена – 7 процентов, — уточнили в ОРЦОКО. — Два выпускника выбрали смешанную форму прохождения ГИА-9».

Напомним, что заявления на участие в ГИА-9 в Орловской области принимали до 1 марта включительно. Для этого нужно было представить пакет документов, в том числе само заявление, документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.

Теперь же, как подчеркнули в Центре, изменить форму прохождения госэкзаменов можно исключительно при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. Причем заявление надо будет подать уже не в ОРЦОКО, а в государственную экзаменационную комиссию Орловской области.

ИА «Орелград»

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