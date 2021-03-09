Парахин рассказал о ситуации с общественным транспортом

9.3.2021 | 17:59 Новости, Общество

По его словам, на Выгонке маршрутки стали ходить чаще, а в Лужках проблема пока сохраняется

Мэр Орла Юрий Парахин прокомментировал ситуацию с общественным транспортом, сообщили в пресс-службе администрации города. По словам Парахина, жалоб на транспортное обслуживание стало меньше, но ненамного.

Глава города рассказал, что ситуация на Выгонке улучшилась – маршруты «Трамвайно-троллейбусного предприятия» и частных перевозчиков теперь ходят чаще.

В Лужках проблема сохраняется, люди жалуются в мэрию. Парахин сказал, что проблему решают, опираясь на условия контрактов с перевозчиками. Если перевозчик не выполняет условия, ему выдают предписание исправить ситуацию. Если всё остаётся по-прежнему, контракт расторгают. Так, по словам Парахина, с начала 2021 года выдано 9 предупреждений. 6 из них получили частные перевозчики, а 3 – ТТП.

Мэр также напомнил, что с прошлой недели на «Яндекс.Картах» отображаются городские автобусы с однозначными и двузначными номерами. По его словам, это позволяет жителям видеть, когда приедет автобус.

ИА «Орелград»

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