Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку в Орловской области

Глава Центробанка назвала 24 региона, где можно было бы сохранить программу – Орловщины среди них нет

Глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, в которых она считает нужным продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Орловская область в перечень не попала.

В интервью «Известиям» Набиуллина заявила, что продлить льготную ипотеку стоит в следующих регионах: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области. В них спрос на жильё, рухнувший из-за пандемии коронавируса, полностью не восстановился, подчеркнула председатель регулятора.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», — объяснила глава ЦБ.

Пока обнадеживающей информации о продлении льготной ипотеки в Орловской области нет, подтвердили в крупнейшем застройщике региона «Орелстрое». Впрочем, у желающих улучшить жилищные условия орловцев есть время до 1 июля, когда программа должна завершиться.

«Приобрести квартиры от надежного застройщика можно как минимум в 3-х жилых комплексах города, включая ЖК «Московский парк», «Университетский» и «Подсолнухи». Есть в данный момент в наличии квартиры и в одном из самых востребованных микрорайонов — Болховском. Кстати, и в Зареченском микрорайоне буквально на днях откроются продажи в новом доме», — прокомментировал коммерческий директор «Орелстроя» Максим Каварьянц.

ИА «Орелград»