Орловцам предложили придумать лозунги на Первомай

Предложить свой лозунг можно будет профсоюзам

Как сообщает Орловская областная Федерация профсоюзов, стартовала акция под условным названием «Предложи свой лозунг на 1 Мая!». Принять в ней участие могут профсоюзные активисты, в том числе из орловской области. Проводит ее профсоюзная газета «Солидарность», учитывая ситуацию, в интернет-формате. Цель акции заключается в сборе предложений «по улучшению социально-экономических и трудовых отношений». Участникам предлагается всем написать свое предложение, а именно с каким лозунгом профсоюзы должны выйти на первомайскую демонстрацию.

«Сегодня, когда у населения падают доходы, растет безработица, а в некоторых секторах экономики случился кризис из-за пандемии коронавируса, именно профсоюзы стоят на защите социально-экономических интересов трудящихся, — говорится в сообщении организаторов. — В каждом регионе, в каждой отрасли есть свои актуальные проблемы, однако некоторые проблемы – общие для всей России».

Напомним, что годом ранее президиум Федерации профсоюзов Орловской области принял постановление о проведении первомайской акции в режиме онлайн, причиной чему стало распространение новой коронавирусной инфекции. Тогда же в регионе была запущена интернет-акция под лозунгами: «Коронавирус — не повод нарушать права работников!» и «Солидарность сильнее заразы!».

Акция стартовала в апреле и длилась до 1 мая включительно. Ее участниками стали члены профсоюзов и профсоюзные организации, сделавшие фотографии, на которой люди держат листок с написанным или напечатанным лозунгом. Кстати, год назад также приветствовалось добавление своего лозунга, отражающего ситуацию в регионе или на предприятии.

ИА «Орелград»