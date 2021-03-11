Орловчанка чудом уберегла 320 тысяч рублей от мошенников

Распознать злоумышленников в «сотрудниках банка» ей удалось после звонка в полицию

Орловчанка уберегла 320 000 рублей от телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Распознать обман ей удалось в последний момент после звонка в полицию.

Жительнице Орла позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Как это обычно и происходит, они сказали женщине, что заметили подозрительные операции на её банковском счёте. После чего предложили ей перевести деньги на безопасный счёт.

Орловчанке звонили несколько раз с разных номеров, а один из мошенников даже представился сотрудником органов, назвав свои имя и фамилию. Поначалу женщина поверила и перевела в общей сложности 320 000 рублей на счета, которые ей порекомендовали «сотрудники банка». Но в последний момент она засомневалась и позвонила в дежурную часть УМВД, где ей сказали, что сотрудник с таким именем в органах не работает.

После этого потерпевшая позвонила на горячую линию магазина, через терминал которого переводила деньги. Там ей сказали, что с её счета неизвестные оплатили три дорогих гаджета. Узнав о том, что женщина стала жертвой мошенников, сотрудники магазина отменили операцию. Теперь полиция расследует дело о покушении на мошенничество.

Полицейские предупреждают: мошенники изобретательны и могут убедить вас. Единственный способ защититься – это не беседовать с неизвестными вам «сотрудниками банка» и не переводить им деньги.

ИА «Орелград»