Мэрию Орла попросили расширить дорогу на Весёлой

12.3.2021 | 16:17 Новости, Общество

Активисты ОНФ хотят избавиться от пробок на этой улице

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили мэрии Орла расширить дорогу при выезде с улицы Весёлой на улицу Генерала Родина, сообщили в пресс-службе организации. По их мнению, это поможет решить проблему заторов на участке улицы.

Дорогу расширяли ещё в 2017 году, но пробки никуда не делись, так как ширину полотна увеличили всего на 10-15 метров. В феврале 2021 года проблема усугубилась из-за закрытия Красного моста на ремонт, отметили в ОНФ. Кроме того, через улицу Веселую едут домой жители Зареченского микрорайона, который за последнее время разросся, поэтому транспортный поток увеличился.

«Автовладельцы в своём обращении предлагают сделать так, чтобы на Весёлой было две полосы движения при выезде на улицу Генерала Родина», — рассказал Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ.

ИА «Орелград»

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