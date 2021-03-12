Орловским предпринимателям предлагают 9 млн рублей для запуска общественно значимых проектов

Впервые государство активно поддерживает социальное предпринимательство. На конкурсной основе в регионах России выделяются гранты тем организациям, в бизнес-процессы которых, помимо генерации прибыли, встроено обязательное решение конкретной социальной проблемы.

Орловская область получила в этом году от Минэкономразвития России более 9 миллионов рублей на развитие социального предпринимательства. Гранты будут распределяться Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области между социальными бизнес-проектами. В зависимости от масштабности, перспективности и значимости проектов, а также обоснованности заявки, грант может составить от 100 до 500 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо соответствовать некоторым требованиям, их немного. Во-первых, Субъект малого или среднего предпринимательства должен проработать на территории региона не менее одного года. Во-вторых, необходимо иметь статус социального предприятия в региональном Департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности. Если организация ещё не в реестре, зарегистрироваться надо до 1 мая. Список формируется ежегодно. В-третьих, грант предоставляется на условиях софинансирования, 50%. То есть, если бизнес-план предполагает, что стоимость проекта развития – 1 миллион рублей, и его посчитают достойным поддержки, то 500 тысяч рублей предоставит государство, остальные 500 тысяч – заявитель.

В последние несколько лет заметна тенденция к развитию сферы социального предпринимательства в России. По словам представителя Совета Федерации Галины Кареловой, Правительство заложит на выдачу гранта в 2022 году больше средств — два миллиарда, в 2023-м — три миллиарда. Деньги будут распределяться в зависимости от населения региона и активности местных социальных предпринимателей.

На Орловщине социальное предпринимательство начинает набирать обороты. Орловские соцбизнесмены работают, в основном, в сферах культурно-просветительской деятельности (например, «Тропа героев», Знаменская богатырская застава, частный музей коллекционных кукол), образования («Монтессорики», «Эники-Беники», «Пифагор»), здоровья и поддержки социально-незащищённого населения («Новая медтехника»), патриотического воспитания (в Орловской области работает множество поисковых отрядов) и многие, многие другие.

Подать заявку на включение в перечень социальных предпринимателей можно в Центре «Мой бизнес» на ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34. Бесплатные консультации проводит специалист Ольга Шахова по телефону: +7 (4862) 44-30-20.

Для помощи в заполнении документов можно обращаться к Виталию Фатееву, председателю правления «Лаборатории социального развития»: +7 930 860 6000.

ИА «Орелград»