Прокуратура поможет получить квартиру орловскому ветерану

Участника ВОВ пытаются поставить на жилищный учёт через суд

Прокурор Заводского района Орла через суд добивается постановки ветерана ВОВ в очередь на получение квартиры, сообщила пресс-служба орловской областной прокуратуры.

Ранее администрация города отказала ветерану в постановке на жилищный учёт. По мнению чиновников мэрии, он сам ухудшил свои жилищные условия. Мужчина обратился в прокуратуру. Проверка установила, что ветеран никогда не был собственником помещения и не ухудшал свои условия. Сейчас он живёт в квартире по договору безвозмездного пользования.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что поставили ситуацию на особый контроль.

ИА «Орелград»