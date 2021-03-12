Прокуратура поможет получить квартиру орловскому ветерану

12.3.2021 | 16:48 Новости, Общество

 

Участника ВОВ пытаются поставить на жилищный учёт через суд 

Прокурор Заводского района Орла через суд добивается постановки ветерана ВОВ в очередь на получение квартиры, сообщила пресс-служба орловской областной прокуратуры.

Ранее администрация города отказала ветерану в постановке на жилищный учёт. По мнению чиновников мэрии, он сам ухудшил свои жилищные условия. Мужчина обратился в прокуратуру. Проверка установила, что ветеран никогда не был собственником помещения и не ухудшал свои условия. Сейчас он живёт в квартире по договору безвозмездного пользования.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что поставили ситуацию на особый контроль.

ИА «Орелград»

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