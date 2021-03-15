С начала года Орловская область получила $22,6 млн от экспорта сельхозпродукции

15.3.2021 | 18:23 Новости, Экономика

Большую часть дохода принесла продажа зерна

С начала 2021 года Орловская область продала за рубеж продукты сельского хозяйства на $22,6 млн, сообщила пресс-служба областной администрации.

По состоянию на 11 марта объём экспорта зерна составил $17,7 млн, масложировых продуктов – $5 млн, мяса и молочных продуктов – $0,2 млн. Объёмы экспорта пищевой и перерабатывающей промышленности, а также экспорт прочей продукции составили $2,6 и $0,1 млн соответственно.

По прогнозу областного правительства, в 2021 году общий объём сельскохозяйственного экспорта должен составить $82,5 млн.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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