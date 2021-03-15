С начала года Орловская область получила $22,6 млн от экспорта сельхозпродукции

Большую часть дохода принесла продажа зерна

С начала 2021 года Орловская область продала за рубеж продукты сельского хозяйства на $22,6 млн, сообщила пресс-служба областной администрации.

По состоянию на 11 марта объём экспорта зерна составил $17,7 млн, масложировых продуктов – $5 млн, мяса и молочных продуктов – $0,2 млн. Объёмы экспорта пищевой и перерабатывающей промышленности, а также экспорт прочей продукции составили $2,6 и $0,1 млн соответственно.

По прогнозу областного правительства, в 2021 году общий объём сельскохозяйственного экспорта должен составить $82,5 млн.

ИА «Орелград»