Орловец засудил продавца за неисправный айфон

Горожанину вернут деньги за товар и выплатят компенсацию

Гражданское дело о защите прав потребителя рассмотрел Советский районный суд города Орла. Иск подал местный житель. Ответчиком выступила телефонная компания. Как рассказали в пресс-службе райсуда, истец заявил, что ранее приобрел смартфон Apple iPhone X Silver стоимостью чуть более 72 тысяч рублей. В ходе эксплуатации проявился дефект, но произошло это по истечении гарантийного срока. Именно на данное обстоятельство сослался продавец, отказав покупателю в бесплатном ремонте.

Тогда он обратился к независимому эксперту, который проверил качество смартфона и в своем заключении указал, что дефект является производственным. Нарушений правил эксплуатации смартфона экспертиза не выявила. Покупатель направил продавцу письменную претензию с приложением акта экспертизы, но ему снова было отказано, на этот раз — со ссылкой на отсутствие неустранимого недостатка.

Только после этого владелец смартфона обратился в суд. Он просил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ответчика не только стоимость смартфона, но и неустойку за просрочку, компенсацию морального вреда и другое. Чтобы разобраться в деле, суд назначил проведение товароведческой экспертизы. Она показала, что в смартфоне «не происходит загрузка программного обеспечения, из-за чего устройство невозможно использовать по прямому назначению».

Экспертиза установила, что это стало следствием скрытого производственного дефекта. Нарушений правил и условий эксплуатации смартфона, как и предыдущая экспертиза, она не выявила. В результате исковые требования были удовлетворены частично – суд лишь снизил некоторые затребованные суммы.

Ответчика обязали выплатить истцу стоимость мобильного телефона, а также взыскали с него неустойку, компенсацию морального вреда и штраф – все по 5000 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 10 тысяч рублей и расходы по досудебной проверке качества товара – также 10 тысяч рублей. Истца же суд обязал вернуть смартфон ответчику. Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. Однако оно было оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда, после чего вступило в законную силу.

ИА «Орелград»