Орловский чиновник удивился, почему люди не хотят работать за 15 тысяч рублей

16.3.2021 | 15:31 Важное, Новости, Экономика

Сам Александр Сотников при этом зарабатывает около 82 тысяч рублей

Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился, почему жители региона не хотят работать за 15-18 тысяч рублей в месяц. Об этом он сказал на заседании профильного комитета облсовета.

По словам Сотникова, в Орловской области открыто около 6400 вакансий – медиков, учителей, воспитателей, инженеров, слесарей, продавцов и других работников. Несмотря на это, регион не может победить безработицу. Чиновник отметил, что вакансии не удовлетворяют ожиданиям людей по месту работы, профилю и зарплате.

«Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — приводят слова Сотникова «Орловские новости».

Сам Сотников при этом в 2019 году заработал около 993 700 рублей – при грубой оценке его зарплата составляет около 82 000 рублей в месяц. Чиновник пользуется квартирой и имеет в собственности еще одну. Есть у Сотникова и транспорт – китайский автомобиль Chery Tiggo.

ИА «Орелград»

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