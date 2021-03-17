Мэрия Орла разрывает контракт со строителями детсада на Планерной

По словам Юрия Парахина, к подрядчику есть претензии по качеству материалов и соблюдению сроков

Мэрия Орла разрывает контракт с компанией «АгроСтройМонтаж», которая строит детский сад на улице Планерной, рассказал глава города Юрий Парахин на своей странице во «ВКонтакте». По словам мэра, подрядчик не справился со своими обязанностями.

Градоначальник сообщил, что его не устраивает ни качество стройматериалов, ни сроки выполнения работ. По его словам, сейчас у подрядчика есть 10 дней, чтобы исправить нарушения: «[Но] мы понимаем, что то время, которое он упустил, наверстать не получится».

По словам мэра, администрация попросит УФАС внести ООО «АгроСтройМонтаж» в реестр недобросовестных организаций. Парахин также сообщил, что из-за проблем с подрядчиком сроки сдачи детсада придётся перенести. Ранее объект планировали сдать в июле 2021 года, теперь это произойдёт не раньше конца года.

«Принципиальная позиция: будем работать только с теми, кто в состоянии делать это с любовью, старательно и вовремя. Мне важен результат», — подытожил глава города.

Напомним, в начале февраля Парахин посетил строительную площадку и остался недоволен низким темпом работы. Ранее власти неоднократно высказывали подрядчику ряд претензий. Помимо дошкольного учреждения на улице Планерной в городе строятся еще два детских сада – на улице Ливенской и 795-м квартале.

ИА «Орелград»