В горсовете Орла одобрили бюст Жукова

17.3.2021 | 16:22 Новости, Общество

От стадиона и ярмарочной площади его отделят сквером

Профильный комитет орловского горсовета одобрил проект бюста маршала Георгия Жукова, который установят на одноимённой площади. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Бюст маршала будет обращён в сторону улиц Тургенева и Лескова. Вокруг планируют разбить сквер, который отделит монумент от стадиона им. Ленина и площади для размещения ярмарки.

По информации пресс-службы горсовета, вместе с гранитным постаментом бюст стоит 876 000 рублей. Автор изваяния – московский скульптор Артур Маргарян. Работы по установке памятника профинансируют по программе наказов избирателей депутатов облсовета.

Напомним, площадь Жукова – одно из двух мест, с которых мэрия Орла пыталась выдавить продуктовые ярмарки выходного дня. В немилость чиновников попала также Комсомольская площадь. При проверке плана размещения ярмарок на 2021 год областная прокуратура обнаружила, что мэр Орла Юрий Парахин лично заинтересован в их переносе.

Под давлением прокуратуры 19 февраля Парахин пообещал сохранить ярмарки. Торговцы вернутся на площадь Жукова после её благоустройства.

ИА «Орелград»

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