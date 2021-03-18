Орловские больницы укомплектованы врачами лишь на 77%

18.3.2021 | 10:46 Медицина, Новости

Устроенных средних медработников в регионе почти в три раза больше.

В орловских больницах насчитали 2835 врачей-специалистов и 7395 средних медицинских работников. По словам главы департамента здравоохранения региона Ивана Залогина, медучреждения укомплектованы врачами лишь на 77%, а медсестрами — на 84,4%.

Больше всего в больницах не хватает терапевтов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов и врачей скорой помощи. Стоит отметить, что на должность врачей свободна 551 вакансия, а на должность медработников — 271.

Залогин отметил, что врачам готовы начислять надбавки в размере 12% от должностного оклада, однако только «по востребованным специальностям». За аренду жилья молодым специалистам чиновники готовы доплачивать ежемесячно до 5 тысяч рублей.

Кроме того, власти продолжают хвастаться «успешными» программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году помощь получили только 25 врачей и 13 фельдшеров.

ИА «Орелград»

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